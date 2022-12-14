شرطة الاحتلال تعزز قواتها في النقب للتعامل مع احتفالات متوقعة بأداء المنتخب المغربي

العالم - الاحتلال

وحسب الموقع، ستعمل الشرطة على تعزيز قواتها في النقب تحسبا من "أحداث عنيفة تشمل إطلاق نار وإلقاء حجارة"، وذلك في أعقاب الاحتفالات التي أعقبت المباريات السابقة للمنتخب المغربي في المونديال، والتي اعتقلت الشرطة على خلفيتها 6 شبان من النقب. كما ذكر موقع "عرب 48".

وتتعامل الشرطة مع الاحتفالات بأداء المنتخب المغربي في البطولة على أنها "أعمال شغب واضطرابات ومشاغبات تخل في النظام العام"؛ وفي هذا الإطار، عقدت قيادات شرطة الاحتلال في الجنوب، في الأيام الماضية، جلسة مداولات أمنية استعدادًا لمباريات نصف نهائي المونديال.

وضمن استعداداتها، تعتزم شرطة الاحتلال نشر المزيد من عناصرها لتعزيز قواتها المتواجدة في محيط البلدات العربية في النقب، خاصة في رهط واللقية وتل السبع، والتي كانت قد شهدت احتفالات واسعة في أعقاب فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في دور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت الماضي، بنتيجة واحد صفر.

وأشار الموقع إلى قلق لدى المسؤولين في جهاز الشرطة من الاحتفالات الواسعة في المجتمع العربي احتفاء بالأداء الذي يقدمه "أسود الأطلس" والذي توج بتأهلهم إلى دور نصف نهائي مونديال قطر، حيث يواجهون يوم، الأربعاء، المنتخب الفرنسي لمعرفة هوية الفريق الصاعد لنهائي البطولة.

ولفت الموقع إلى أن مدينة الناصرة وبلدة الرينة المجاورة تشكلان "نقاطا محورية" للاحتفالات التي تعم البلدات العربية احتفاءً بأداء المنتخب المغربي، حيث يتجمع عدد كبير من الأهالي في شوارع المدينة وهم يزمّرون ويطلقون الصافرات من سياراتهم ويسيرون في قوافل، ويلوحون بالأعلام المغربية من السيارات ويجولون أنحاء البلدة أو المدينة، وسط إطلاق متواصل للألعاب النارية في الهواء.

ومساء السبت الماضي، عمت الاحتفالات البلدات العربية وشوارعها في مناطق الـ48 والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، احتفاء بتأهل منتخب المغرب والإنجاز التاريخي الذي حققه بوصوله إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر.

وخرجت الجماهير إلى الشوارع تعبيرا عن فخرها بالإنجاز المغربي والعربي في بطولة كأس العالم.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على المستوى العربي والإفريقي، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يصل بها منتخب عربي وإفريقي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم منذ نسختها الأولى.