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سلاح الضفة القادم .. المشاهد التي نشرتها ’كتيبة جنين’ وتقلق كيان الاحتلال

سلاح الضفة القادم .. المشاهد التي نشرتها ’كتيبة جنين’ وتقلق كيان الاحتلال
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

سلطت القناة الـ12 العبرية خلال تقرير لها اليوم ، على سلاح جديد يستخدمه مقاومي الضفة وخاصة "كتيبة جنين" والتي اعتبرته حدثاً غير اعتياديا بالنسبة للاحتلال مع الخشية من حالة التطور في الفعل المقاوم خلال الفترة الأخيرة وهو ما قد يعيد زمن "العمليات الاستشهادية".

العالم - الاحتلال

وتشير القناة العبرية إلى أنه لا يوجد ورشات تصنيع لتجهيز الاستشهاديين كما كان يحدث قبل 20 عامًا، إلا أن القناة تنقل عن مسؤولين قولهم: "لسنا بعيدين عن تلك المرحلة وهنالك تطور كبير في تصنيع العبوات".

ووثقت القناة بعض المقاطع التي نشرتها حركة الجهاد الإسلامي من مخيم جنين والتي تظهر بها عشرات العبوات الناسفة وبعضها كبيرة الحجم لم تشاهد خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى أن بعض هذه العبوات يتم تشغيلها عن بعد.

وذكرت القناة العبرية أن أعداد كبيرة من المقاومين يحملون معهم العبوات الناسفة دائماً في سياراتهم أو دراجاتهم النارية، إضافة إلى حالة القلق الكبيرة في صفوف الجنود من سرعة إطلاق النار تجاههم. ولا يمكن اعتبار ما يجري حاليًا أنه مجرد حالة عابرة في الضفة المحتلة يمكن السيطرة عليها أو احتواءها خصوصاً مع انتشار ظاهرة المجموعات المسلحة المحسوبة على فصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى تلك التي لا تتبع أي من الفصائل مثل عرين الأسود.

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سلاح الضفة القادم .. المشاهد التي نشرتها ’كتيبة جنين’ وتقلق كيان الاحتلال