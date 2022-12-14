الصين تؤكد دعمها للعراق في المجال الاقتصادي

العالم - العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن تسوي وقوله إن "اللقاء بين الرئيس الصيني ورئيس مجلس الوزراء العراق جاء للتعاون المشترك بين البلدين"، مبينا أن "السوداني أكد رغبته بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني".

وأضاف، ان "الصين ستواصل الدعم للعراق للحفاظ على سيادة أراضيه"، مشيرا الى أن "الجانب الصيني يدعم العراق في تطوير ملفه الاقتصادي وإعادة اعمار المدن المتضررة".



وبين السفير الصيني، أن "العراق يعتبر شريكاً مهماً فيما يتعلق بإنجاز طريق الحرير"، لافتا الى أن "مستوى العلاقات والتعاون بين العراق والصين عالية".