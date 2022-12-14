الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تؤكد دعمها للعراق في المجال الاقتصادي

الصين تؤكد دعمها للعراق في المجال الاقتصادي
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لملف العراق الاقتصادي وإعادة اعمار المدن المتضررة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن تسوي وقوله إن "اللقاء بين الرئيس الصيني ورئيس مجلس الوزراء العراق جاء للتعاون المشترك بين البلدين"، مبينا أن "السوداني أكد رغبته بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني".

وأضاف، ان "الصين ستواصل الدعم للعراق للحفاظ على سيادة أراضيه"، مشيرا الى أن "الجانب الصيني يدعم العراق في تطوير ملفه الاقتصادي وإعادة اعمار المدن المتضررة".

وبين السفير الصيني، أن "العراق يعتبر شريكاً مهماً فيما يتعلق بإنجاز طريق الحرير"، لافتا الى أن "مستوى العلاقات والتعاون بين العراق والصين عالية".

روابط ذات صلة

تعرف على قرارات مجلس وزراء العراق بالتفصيل

الأمم المتحدة: الحكومة العراقية ملتزمة بتوفير فرص أفضل للشباب

السوداني: عازمون على تنفيذ برنامج حكومي يتضمن الإصلاح الاقتصادي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تعتقل شبكة تابعة للموساد كانت تخطط لعمليات ضد فلسطينيين

إسلامي: مسؤولو الوكالة الدولية سيزورون طهران خلال الأيام المقبلة

الصين تؤكد دعمها للعراق في المجال الاقتصادي

انفجار 5 ألغام على الحدود اللبنانية الفلسطينية

الشيخ قبلان: الأمم المتحدة ترتكب أسوأ مجزرة بالتركيبة السكانية اللبنانية

سلاح الضفة القادم .. المشاهد التي نشرتها ’كتيبة جنين’ وتقلق كيان الاحتلال