الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مرتزقة الإمارات تختطف القيادي التهامي رفيق دومه في الخوخة

مرتزقة الإمارات تختطف القيادي التهامي رفيق دومه في الخوخة
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

اختطفت قوات طارق صالح (المدعومة إماراتياً) القيادي اليمني التهامي "رفيق دومه" في الخوخة على خلفية مواقفه المعارضة لنشاط وتحركات العفافيش في تهامه وفق حساب الناشط "قاسم طاهر" بتويتر.

العالم - اليمن

وقالت مصادر مقربة من مدير عام مكتب هيئة النقل بمحافظة الحديدة، (رفيق حسين دومه)، إن طقم تابع أمني تابع للقوات المشتركة، اعتقلته من مكتبه بمدينة الخوخة “العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة” واقتادته إلى أحد سجونها بمعسكر أبو موسى الأشعري بالمديرية.



وأوضحت المصادر أن اعتقال “دومه” يأتي على خلفية مواقفه الرافضة للانتهاكات التي ترتكبها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات في المدن المحررة بمحافظة الحديدة.

و”رفيق دومه” قيادي في الحراك التهامي وسبق وأن اعتقل قبل عام في سجون المشتركة بمدينة المخا، على خلفية مواقفه الرافضة لانتهاكات تلك القوات.

وتخضع مدينة الخوخة (العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة) لنفوذ مرتزقة الإمارات التي تُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة للمدنيين من سكان المدينة.

روابط ذات صلة

انصار الله: واشنطن تنفذ في اليمن مهمات خطيرة بهندسة بريطانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-12-2022

على خلفية إغتيال الشهيد مولوي عبدالواحد ريكي إيران ستُفشل سيناريو الإغتيالات كما أفشلت سيناريو تضخيم التظاهرات

أهالي الجولان المحتل يجددون العهد مع الحكومة السورية

وزير الداخلية اللبناني: اللعب بأمن لبنان ممنوع 

مرتزقة الإمارات تختطف القيادي التهامي رفيق دومه في الخوخة