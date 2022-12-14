الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا

بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد اليكسندر بورفجينكوف أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان ، ان "عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد اليكسندر بورفجينكوف".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية تحدث عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وأهمية الحفاظ على أمنهم واستمرار تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات تنقلهم بما يحفظ سلامتهم جميعا".

وبحسب البيان، عبر لطيف عن أمله في "الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكداً "أهمية الجهود الدبلوماسية والتمسك بالحوار لحل التوترات والمشاكل وترسيخ السلام والاستقرار وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية وحفظ أمن وسلامة المدنيين".

روابط ذات صلة

الصين تؤكد دعمها للعراق في المجال الاقتصادي

الأمم المتحدة: الحكومة العراقية ملتزمة بتوفير فرص أفضل للشباب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-12-2022

على خلفية إغتيال الشهيد مولوي عبدالواحد ريكي إيران ستُفشل سيناريو الإغتيالات كما أفشلت سيناريو تضخيم التظاهرات

أهالي الجولان المحتل يجددون العهد مع الحكومة السورية

وزير الداخلية اللبناني: اللعب بأمن لبنان ممنوع 

مرتزقة الإمارات تختطف القيادي التهامي رفيق دومه في الخوخة