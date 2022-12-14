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هنية: ملتزمون بخط المقاومة والثوابت ولا بقاء للغزاة على أرضنا

هنية: ملتزمون بخط المقاومة والثوابت ولا بقاء للغزاة على أرضنا
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن قيادة الحركة توجه التحية تجدد الالتزام والثبات على خط المقاومة والثوابت الايمانية الجهادية لكل أرض فلسطين من البحر إلى النهر.

العالم - فلسطين

وأضاف هنية في كلمته خلال مهرجان انطلاقة الحركة 35 بساحة الكتيبة: نُحيي جماهير شعبنا في الكتيبة الخضراء وهم يؤكدون اليوم الوفاء لدم الشهداء ولمسيرة الحركة وللشعب والأمة.

وتابع: "في ذكرى الانطلاقة التي كتبت فصولها بالدم والبارود والتضحيات الجسام وغزة في قلب الحركة المباركة في انطلاقتها في تأسيسها في مسيرتها المباركة في سيف قدسها البتار".

وأكمل: "نهنئ شعبنا على الصمود الأسطوري في غزة الأبية التي ما زالت على العهد قابضة على الجمر والزناد تنتظر الوثبة الكبرى على المحتل لإزالته عن كل أرض فلسطين المباركة".

وقال: "أجدد لشعبنا ورجال الأمة وعلى رأسها الشيخ المؤسس أحمد ياسين وكل شهدائنا العظماء نجدد الالتزام على خط المقاومة والثوابت لكل أرض فلسطين من البحر إلى النهر".

ووجه التحية لقائد المقاومة في فلسطين القائد محمد الضيف ولقيادة غزة وعلى رأسها أبو إبراهيم السنوار ولكل رجالها ونسائها وشبابها وشيبها الذين سطروا صفحات المجد التليد.

وختم بقوله: "لا مقام للاحتلال على أرضنا ومقدساتنا وجماهير شعبنا في الكتيبة الخضراء تؤكد الوفاء لدماء الشهداء".

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