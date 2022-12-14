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السنوار: ندعو السلطة الفلسطينية الى التوقف عن التنسيق الأمني مع الكيان والاعتقالات

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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