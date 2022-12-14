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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
وحدة الظل في كتائب القسام تعرض بندقية الضابط هدار جولدن التي غنمتها في 2014
السنوار: اننا مع محور المقاومة في محور واحد
السنوار: علينا اعطاء فرصة لاشتعال المقاومة في الضفة الغربية
السنوار: اننا امام استحقاقات وطنية كبرى في مواجهة العدو
السنوار: ندعو الكيان الى استئناف مفاوضات تبادل الأسرى والا سنغلق هذا الملف
السنوار: أهلنا في الداخل قنبلة نووية في قلب الكيان
السنوار: تحرير القدس قريب جدا وما على أهلها الا الصبر
السنوار: مجموعات المقاومة في الضفة الغربية هي السبيل الوحيد للتحرير
السنوار: ندعو السلطة الفلسطينية الى التوقف عن التنسيق الأمني مع الكيان والاعتقالات
وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي ينتقد التصرفات المسرحية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان
السنوار: اننا امام استحقاقات وطنية كبرى في مواجهة العدو
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.