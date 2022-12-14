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وحدة الظل في كتائب القسام تعرض بندقية الضابط هدار جولدن التي غنمتها في 2014

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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