شاهد.. اعتداء الشرطة الإسبانية على مغربيات يثير غضبا والسلطات تفتح تحقيقا!

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وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة بمدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية بشمال المغرب.

من جهته، أكد المحامي مراد العجوطي أنه تقدم بشكاية لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، رفقة قاصر، حين احتفالهن بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة، وفق تعبيره.

وأوضح المحامي، ضمن تصريحه لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن المدعية العامة الإسبانية المكلفة بالعنف ضد النساء أحالت الشكاية المذكورة إلى مكتب النائب العام للدولة، من أجل فتح تحقيق وتفعيل المسطرة القضائية في حق العناصر الأمنية التي ظهرت في شريط فيديو تعتدي على مغربيات.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء جرى بالرغم من أن الضحايا لم تقمن بأي عمل استفزازي للشرطة الإسبانية.

وعبر المحامي عن أمله بأن لا تؤثر هذه الأعمال والأحداث على العلاقات بين البلدين، وأن يأخذ التحقيق مجراه بشكل سريع لتحديد المسؤوليات عن الأحداث المؤسفة، مؤكدا على أنهم سيتابعون تطور المسطرة القضائية.