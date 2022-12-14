العراق.. لجنة تقصي الحقائق تعلن إكمال تقريرها الخاص بملف سرقة القرن

العالم- العراق

وذكرت رئيس اللجنة حنان الفتلاوي، في بيان ان :"لجنة تقصي الحقائق حول موضوع سرقة الامانات الضريبية المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية اكملت تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

واضافت "حيث عقدت اللجنة 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم او تدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الاوليات".

وتابعت الفتلاوي، ان "اللجنة تضع تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عددا من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة".