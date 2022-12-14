الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. لجنة تقصي الحقائق تعلن إكمال تقريرها الخاص بملف سرقة القرن

العراق.. لجنة تقصي الحقائق تعلن إكمال تقريرها الخاص بملف سرقة القرن
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية في العراق، اليوم الاربعاء اكمال تقريرها الخاص بسرقة الامانات الضريبية.

العالم- العراق

وذكرت رئيس اللجنة حنان الفتلاوي، في بيان ان :"لجنة تقصي الحقائق حول موضوع سرقة الامانات الضريبية المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية اكملت تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

واضافت "حيث عقدت اللجنة 37 اجتماعاً استضافت فيها 33 شخصية ممن يتطلب الاستماع لاقوالهم او تدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الاوليات".

وتابعت الفتلاوي، ان "اللجنة تضع تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عددا من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة".

روابط ذات صلة

الفتلاوي تغرد بشأن الكابينة الوزارية الجديدة: اذا اردتم للسوداني ان ينجح فوضوه قولاً وفعلاً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. شاهد.. مؤشر حرية الصحافة؛ السعودية في الحضيض

ايجئي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين ايران وروسيا

وزارة الصحة: لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

العميد شكارجي: سنرد بقوة ومن دون مسامحة على أي اعتداء يطال البلاد

شاهد بالفيديو.. صنعاء تندد بالمواقف الأوروبية المنحازة للفاسدين واللصوص

مداهمة مكتب حزب ماكرون من قبل الشرطة الفرنسية