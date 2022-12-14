الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تحليق مكثف لطائرات استطلاع "اسرائيلية" في أجواء قطاع غزة

تحليق مكثف لطائرات استطلاع
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تشهد أجواء قطاع غزة في هذه اللحظات، تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن أجواء مدينة غزة تشهد في هذه الأثناء وخاصة الشرقية منها تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الاستطلاعية وعلى مستويات منخفضة بشكل مفاجئ".

وبين أن التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع يصاحبه بين الفينة والأخرى طلعات جوية لطائرات الاحتلال الحربية F16، وتقوم بشنّ غارات وهمية على ارتفاعات منخفضفي عرض البحر.

وكانت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" في أجواء القطاع، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ "إسرائيلي"

روابط ذات صلة

إعلام المقاومة بالمرصاد عند الحدود الجنوبية والاحتلال يطلق المزاعم  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركة نفط الیمن: تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود تابعتين لصنعاء

تحليق مكثف لطائرات استطلاع "اسرائيلية" في أجواء قطاع غزة

شاهد بالفيديو.. شاهد.. مؤشر حرية الصحافة؛ السعودية في الحضيض

ايجئي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين ايران وروسيا

وزارة الصحة: لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

العميد شكارجي: سنرد بقوة ومن دون مسامحة على أي اعتداء يطال البلاد