تحليق مكثف لطائرات استطلاع "اسرائيلية" في أجواء قطاع غزة

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن أجواء مدينة غزة تشهد في هذه الأثناء وخاصة الشرقية منها تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الاستطلاعية وعلى مستويات منخفضة بشكل مفاجئ".

وبين أن التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع يصاحبه بين الفينة والأخرى طلعات جوية لطائرات الاحتلال الحربية F16، وتقوم بشنّ غارات وهمية على ارتفاعات منخفضفي عرض البحر.

وكانت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" في أجواء القطاع، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ "إسرائيلي"