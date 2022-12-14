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دائرة الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان تؤكد أن منفذي جريمة اغتيال عالم الدين الشيخ عبد الواحد ريكي يرتبطون بدولة عربية

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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