تفاقم الفقر وغياب الحافزية القتالية في جيش العدو

العالم – غياهب الكيان

ويلقي البرنامج الضوء على الخوف من انهيار المجتمع الصهيوني وكيان الاحتلال في فلسطين المحتلة ليس جديدا بل سبقته تحذيرات من الزعماء الصهاينة منذ عشرات السنين حيث تتعاظم اليوم المخاوف من الانقسامات والخلافات والصراعات على مستقبل الكيان.

وحول تحدث الصهاينة كثيرا عن الانقسامات والخلافات والصراعات داخل المجتمع الصهيوني لكن ان يصل الامر الى الخوف من الانهيار الكامل للبنية المجتمعية داخل المجتمع الصهيوني وهو امر يحتاج الى تفسير كبير، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة بصدور عدة تصريحات هامة عن رئيس الكيان الصهيوني الذي اعلن عن وجود صراع بين اربع قبائل موجودة داخل الكيان وهو التوصيف الادق بالنسبة لهم لان هذا الصراع لم يعد مجرد تفاعل او خلاف بسيط، بل اصبح اليوم ينعكس بشكل بشكل كبيرعلى بنية المجتمع الصهيوني.

ولفت عواضه ان ذلك عبر عنه صراحة رئيس الشاباك بأول استلام لمهامه قبل عدة اشهر وتحدث عن خطر تفكك المجتمع الصهيوني وتحوله الى صراعات وجودية فيما بين التكوينات الموجودة.

ونسلط في برنامج "غياهب الكيان "، الضوء على جيش الاحتلال حيث ان الازمات التي تضرب الجيش فضلا عن المشاكل الاجتماعية والمعيشية وغياب الحافزية القتالية عند الشباب الصهيوني تنعكس سلبا على جيش الاحتلال الذي يعاني تراجعا كبيرا في عدد الذين يتجمدون في صفوفه.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في موضوع تعاظم الخشية من تفكك جيش الاحتلال في الكيان وداخل الاوساط العسكرية والسياسية مع القرارات التي اتخذها الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو والتي ستؤدي الى ضرب وحدة جيش العدو وتفككه.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى موضوع ارقام صادمة للصهاينة مليونان وستمائة الف منهم يعيشون في فقر متقع لا يجدون كفاف يومهم من المأكل والمشرب نتيجة البطالة والغلاء الفاحش وفشل السياسات الاقتصادية الناجعة.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" ، موضوع العنف الذي يضرب الشوارع والطرقات في كيان الاحتلال بات ظاهرة تخيف الصهاينة الى حد ان الكثيرين منهم باتوا يعتمدون على الحماية الشخصية بعد الاجهزة الامنية عن تأمينهم.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان" نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...