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 المشهد اليمني..

صنعاء: سيادتنا في البحر وباب المندب خط أحمر

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية اليمنية الموقف الاوروبي الاخير حول تحميلها استمرار الحرب وعدم ادانتها للعدوان السعودي الاماراتي الذي استباح كل شيء في اليمن وقالت ان الاتحاد اذا اراد ان يلعب دورا ايجابيا يجب ان يحث دول العدوان على وقف الحرب ورفع الحصار الظالم الذي يفرضونه منذ سنوات على الشعب اليمني.

العالم المشهد اليمني

الى ذلك اكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة بالنسبة لقواته محذرا دول العدوان من التمادي في الحصار.

مضيفا ان لليمن حق اختيار الرد المناسب في حال استمر العدوان والحصار، مؤكدا أن ملف الأسرى والحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني من مرتبات وغيرها ملف إنساني، ولن يتم القبول بأي مناورات أو مساومات أو عبث في ذلك.

فماهو الهدف الاوروبي من تحميل صنعاء المسوولية حول استمرار الحرب؟ ولماذا لم يشر الاوربيون الى السعودية والامارات في بينهم؟ وكيف سيقرأ العدوان تصريحات وزير الدفاع حول البحر الاحمر وباب المندب؟ هذه الاسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني ولكن بعد هذا التقرير

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول عما يعنيه الموقف الاوروبي الاخير حول تحميل صنعاء مسوولية استمرار الحرب؟ ولماذا تتهرب الدول الغربية من قول الحقيقة والسعي الى ايجاد سلام في اليمن؟ وماذا يعني اصدر الاتحاد الاوروبي هذا البيان في هذا التوقيت؟ ولماذا لا يشير المجتمع الدولي الى الحصار المفروض على البلاد؟

كما يبحث البرنامج في تصريحات وزير الدفاع بشان موضوع المياه الاقليمية لليمن وموضوع باب المدن وخليج عدن؟ وهل تصريحات وزير الدفاع ردا على التصريحات المصرية حول قيادتها للتحالف في موضوع الدوريات في البحر الاحمر وباب المندب؟ وماذا يعني تصريح وزير الدفاع حول ان السيادة اليمنية في البحر ستكون اولويه لليمن في القادم؟

وسائل اعلام سعودية قالت ان صنعاء من خلال تصريحات وزير الدفاع تهدد الامن في خليج عدن. ما التعليق حيال ذلك؟

وتساءل ضيف البرنامج عبد الاله حجر مستشار المجلس السياسي الاعلى من صنعاء فيما اذا كان الموقف الاوروبي يأتي متماشيا مع موقف الولايات المتحدة الامريكية والتي تتزعم تحالف العدوان ضد اليمن بفترة 8 سنوات.

وقال حجر:" ان ذلك يمثل نوعا من الازدواجية في المعايير، منوها الى أن الاتحاد الاوروبي يدعي أنه يحترم حقوق الانسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في الوقت الذي يمارس فيه الجريمة ويمارس العدوان ويصمت عن الجرائم التي طالت الشعب اليمن باكمله".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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