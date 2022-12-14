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رکوب أمواج سياسية في الأمم المتحدة ضد المرأة الايرانية

الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الباحثة والاستاذة الجامعية د. سيمين حاجي بور ان اخراج ايران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة ليس الا ركوباً للأمواج في العلاقات الدولية.

العالم - خاص بالعالم

وقالت حاجي بور في حديث لقناة العالم ان شؤون المرأة لكل بلد، هو شأن داخلي ولايمكن للبلدان الاخری التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان.

وأوضحت ان علی دول الامم المتحدة يجب ان تأخذ التنوع الثقافي للدول بعين الاعتبار.

وبينت ان عضوية الدول في اللجنة تأتي من اجل الاستمتاع بايجابيات اللجنة وليس بسلبياتها، فلا يمكن لأعضاء اللجنة التدخل بشؤون اعضائها سلباً.

هذا وصوتت بعض الدول في منظمة الامم المتحدة علی اخراج ايران من لجنة المرأة في الامم المتحدة.

ويأتي التصويت بعد طلب من واشنطن وعدد من الدول الاوروبية بهذا الشأن.

وقد وافقت علی هذه الاقتراح 29 دولة وامتنعت 16 دولة عن التصويت بينما رفضت القرار 8 دول.

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