إنتخابات تونس 2022.. البرلمان الأوروبي، أي تداعيات لفضيحة الفساد؟

العالم - بانوراما

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفته فضيحة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي ايفا كايلي، وجود قضايا فساد كثيرة تغرق فيها مؤسسات الإتحاد الأوروبي.



حيث تخضع مبادئ الشفافية والحريات والديمقراطية ومحاربة الفساد لتأثيرات المصالح السياسية، بينما يستخدم قادة الإتحاد هذه المبادئ لإخفاء واقع مختلف تماما عما يتم الترويج له من شفافية تامة في عمل المؤسسات الأوروبية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.