الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إنتخابات تونس 2022.. البرلمان الأوروبي، أي تداعيات لفضيحة الفساد؟

إنتخابات تونس 2022.. البرلمان الأوروبي، أي تداعيات لفضيحة الفساد؟
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج والتي تستمر لثلاثة أيام.

العالم - بانوراما

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفته فضيحة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي ايفا كايلي، وجود قضايا فساد كثيرة تغرق فيها مؤسسات الإتحاد الأوروبي.

حيث تخضع مبادئ الشفافية والحريات والديمقراطية ومحاربة الفساد لتأثيرات المصالح السياسية، بينما يستخدم قادة الإتحاد هذه المبادئ لإخفاء واقع مختلف تماما عما يتم الترويج له من شفافية تامة في عمل المؤسسات الأوروبية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

وأد الفتنة الطائفية في ايران.. تأسيس حماس، الذكرى والتحديات

الحرس الثوري قوة متعاظمة وشوكة في عين أميركا.. ايران والصين علاقة استراتيجية في السياسة والاقتصاد

أطفال اليمن، ضحايا العدوان السعودي... الطاقة في أوروبا، الأزمة والحلول المتاحة

العراق، الحشد يرفض الهيمنة الأجنبية... أوكرانيا، إحتدام المعارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القضاء الأمريكي يدين رسميا السعودية بالتجسس عبر توتير

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إنتخابات تونس 2022.. البرلمان الأوروبي، أي تداعيات لفضيحة الفساد؟

في ذكرى عيد الشهداء في البحرين المعارضة البحرينية في لندن تنظم مؤتمرا منددة بالإعدامات غير القانونية

مسؤول في أنصارالله: حاضرون لاي تصعيد أمريكي مباشر

السلطة الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بردع الاحتلال

حماس تدعو للنفير وصد مخططات الاحتلال بـ"عيد الأنوار"