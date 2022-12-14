طهران تحذر: مطلب واشنطن اللاقانوني سيقوض سيادة الامم المتحدة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال كلمة "ايرواني" باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (الـ إكوسوك)، للنقاش حول مسودة القرار “4/L.2023E”، تحت عنوان "انهاء عضوية ايران في لجنة وضع المرأة، خلال الفترة المتبقية من 2022 الى 2026".

واضاف السفير الايراني : ان مطلب الولايات المتحدة هذا، يتعارض مع القانون الدولي تماما، ذلك ان اعضاء الاكوسوك يعلمون جيدا بانه لم يسبق في تاريخ هذا المجلس ان تم انهاء عضوية احد اعضائه المنتخبين، مضافا الى ان منظومة العمل ذات الصلة لا تدعم هذا الاجراء.

وتابع : هذا المطلب يشكل نموذجا اخر لسياسات امريكا المخادعة بهدف استغلال وتحريف مسار قضايا ذات اهمية مثل حقوق الانسان، وتحويها الى معيار اممي بهدف تمرير اجنداتها السياسية.

كما انتقد مواقف امريكا المزدوجة تجاه حقوق المراة، مبينا انه رغم وجود القرار الصادر منذ امد بعيد في لجنة وضع المراة بشان المعاناة المهولة التي تمر بها النساء الفلسطينيات داخل الاراضي المحتلة، لكن واشنطن تعمد بناء على معاييرها الانتقائية الى اتخاذ الصمت على هذه انتهاكات الكيان الصهيوني في هذا الخصوص.

واستطرد ايرواني : اننا نؤكد بحزم على الدول الاعضاء لكي تدين كافة الاجراءات التي من شانها ان تهدد سير الديمقراطية في الامم المتحدة وتروج لمنظومة خلافية في سياق مارب سياسية محددة لبعض الدول التي تدعي صون حقوق الانسان.

وختم بالقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، نعلن رفضها القاطع لمسودة القرار 4/L.2023E، وتدينها بشدة؛ مطالبة اعضاء الاكوسوك التصويت سلبا عليها.