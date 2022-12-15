تفاقم أزمة المحروقات والمشتقات النفطية في سوريا

العالم - خاص بالعالم

وفرضت أزمة المحروقات نفسها بقوة على أجندة الحكومة، وتأتي الازمة الحالية نتيجة نقص التوريدات الناجمة عن العقوبات القسرية أحادية الجانب التي فرضها الغرب، واحتلال الولايات المتحدة لآبار النفط وسرقة النفط السوري.

وبحثت الحكومة السورية في جلساتها الماضية، واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.



أزمة المحروقات التي فرضت نفسها بقوة على مختلف مناحي الحياة وخصوصا القطاع الاقتصادي وقطاع النقل، يعود سببها الى حجز بعض الناقلات القادمة من ايران، فضلا عن العقوبات القسرية احادية الجانب، التي فرضها الغرب على سورية لاسيما القطاع المصرفي، ما ادى الى تأخر التوريدات النفطية.



كما لوجود الاحتلال الامريكي في منطقة الجزيرة وسرقة النفط السوري دور في منع وصوله الى الحكومة السورية،اضاقة الى تأثير الازمات العالمية المختلفة وعلى رأسها الازمة الاوكرانية على سوق الطاقة ومنها سورية.



واستجابة للظروف الطارئة قامت الحكومة بتخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية العاملة بالخدمة العامة بنسبة أربعين بالمئة من الكميات المخصصة حاليا لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي.

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