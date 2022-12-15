المعارضة البحرينية في لندن تنظم مؤتمرا منددة بالإعدامات غير القانونية

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مع تجدد ذكرى عيد الشهداء في البحرين الثامنة والعشرين والذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان "معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء"تجديدا لذكرى سقوط اول شهيدين هاني خميس وهاني الوسطي ابان انتفاضة الكرامة في التسعينيات.

ابرز المتحدثون في المؤتمر بادارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية احياء ذكرى ضحايا الإعدامات غير القانونية وضحايا القتل خارج نطاق القانون.



حيث ركزت جوزي ثوم على ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني على المصالح في البحرين و التغاضي عن معاناة البحرينين.

وبدأ القس فرانك جلي حديثه مستشهدا بثورة الامام الحسين وتضحياته موضحا ان يوم شهداء البحرين اصبح منارة للصمود وسقوط الشهداء دليل على اصرار الشعب أن يسوده حكم ديموقراطي.

وحضر المؤتمر العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية اعلامية وعدد من المحطات الاعلامية.

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