فرنسا تقضي على آمال المغرب وتصعد لنهائي المونديال

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وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب "الديوك" في الدقيقة الـ 79.

وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل.

ولتحديد صاحب المركز الثالث، يواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت القادم.

يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".