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غريب آبادي: مزحة مريرة ان تدعي اميركا الدفاع عن حقوق المراة الايرانية

غريب آبادي: مزحة مريرة ان تدعي اميركا الدفاع عن حقوق المراة الايرانية
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

 علق نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية في تغريدة على تويتر على إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بقرار تبنته اميركا.

العالم - ايران

وكتب كاظم غريب آبادي في تغريدة له مساء الأربعاء: "إنها مزحة مريرة أن يقدم النظام الأمريكي نفسه على أنه داعم ومدافع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات".

وقال: "ان أمريكا بدعمها الشامل لاغتيال آلاف النساء والأطفال الإيرانيين على يد الزمر الإرهابية ، وفرضها عقوبات ظالمة ووحشية لا يمكن التعويض عنها خاصة ضد النساء والأطفال ، ودعمها الشامل لقتل النساء والأطفال الإيرانيين على يد نظام صدام خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) ، اثبتت بأن الشيء الوحيد الذي لا تفكر فيه إيران هو حقوق النساء والفتيات ، وخلف بياناتها وتصريحاتها الكاذبة والمنافقة ، فإنها تسعى فقط وراء مصالحها وأهدافها اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان.

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