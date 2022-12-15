الجيش السوري يستهدف مواقع النصرة ويشتبك مع داعش

العالم - سوريا

اعلن مراسل قناة العالم ان وحدات الجيش السوري بريف حماة، استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع النصرة وحلفائه في السرمانية ودوير الأكراد والعنكاوي والقرقور بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين وجهت وحداته في ريف إدلب رمايات مدفعية إلى مواقع للإرهابيين في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين والرويحة ومحيط البارة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفي معارة النعسان بريفها الشمالي الشرقي

وفي سياق متصل اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في بادية دير الزور بمحاذاة الطريق الدولية دمشق – دير الزور وأردت العديد منهم قتلى وأجبرت الناجين على الفرار باتجاه عمق البادية.

هذا وأرسل الجيش السوري مزيداً من التعزيزات إلى ريف حلب الشمالي شملت مدفعية ميدانية طويلة المدى ودبابة وعربة نقل جنود BMB، التعزيزات انطلقت من حلب، واتجهت إلى خطوط التماس مع قوات الجيش التركي والمجموعات المسلحة قرب مدينة الباب التي تحتلها القوات التركية.