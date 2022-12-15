أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الخميس 15ديسمبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

حركة أنصار الله تحذر من وجود hنتشار عسكري أمريكي بمضيق باب المندب وسواحل اليمن.

- أبرار ..

إعتقال ثلاثة متهمين رئيسيين في جريمة اغتيال المولوي عبد الواحد ريكي.

- إيران ..

وزير الحرب الصهيوني يعترف بتفاقم الأزمات في جيش الكيان بشكل خطير.

- جوان ..

كريسمس الإضطرابات ببريطانيا .. إضراب لعمال النقل وآخر في قطاع العاملين في مجال التمريض.

- جمهوري اسلامي ..

مسيرات وصواريخ روسية تستهدف المباني الحكومية بالعاصمة الأوكرانية كييف بأعنف ضربات من نوعها.

- افتاب يزد..

موسكو تنتقد ما وصفته بازدواجية باريس الصارخة في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية.

- اطلاعات ..

قوى الأمن التركية تفكك خلية جاسوسية للموساد وتعتقل أربعة وأربعين عميلا للمخابرات الصهيونية.

- رويش ملت ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتحدث عن قرب قيام مسؤولين بالوكالة الدولية بزيارة طهران.

- شرق ..

خطوة إيجابية .. إحتمال زيارة مسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران لحل الخلافات العالقة.

- اعتماد ..

إحتمال انزلاق جمهورية روسيا البيضاء في الحرب الأوكرانية في ظل استعداداتها العسكرية.

- ارمان إمروز..

إحتمال اعتقال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بالتورط في اغتيال الشهيد سليماني.

- قدس ..

النظام السعودي يصعد إجراءاته وممارساته القمعية ضد أبناء القطيف وتاروت بمصادرة ممتلكاتهم.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( مخطط السعودية الجديد لمواصلة نهب النفط اليمني ) وبعد استعراض طويل لخلفيات وتطورات الحرب التي تقودها السعودية على اليمن ..

تخطئ السعودية والإمارات إذا ما تصورتا أن بامكانهما مواصلة نهب وسرقة النفط اليمني باستخدام ناقلات شركات دولية في ظل حماية قوات بحرية متعددة الجنسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

إن حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء سبق وإن حذرت الشركات الأجنبية من التورط في عمليات سرقة النفط اليمني ..

( إن وجود ترسانة من صواريخ أرض بحر والمسيرات الهجومية لدى صنعاء كفيل بإفشال أية مخططات لمواصلة سرقات النفط اليمني )

وتحذيرات حكومة الإنقاذ تعني أنها مستعدة تماما لخوض حرب بحرية ستكون باهضة التكاليف تماما للتحالف السعودي وحماته.

2- شرق ..

في الشأن التركي كتبت صحيفة شرق في مقالها ( آخر انتخابات أم مسرحية مكررة ؟ ) ..

قال الرئيس التركي الذي يتولى السلطة بأنقرة منذ 2003 إن الإنتخابات المقبلة في يونيو حزيران العام القادم ستكون آخر انتخابات يرشح فيها . هذه التصريحات أثارت تكهنات مختلفة حول الهدف من وراءها ..

( إن الرؤية الغالبة المطروحة بشأن هدف أردوغان تشكك بمصداقية تلميحاته باحتمال الخروج من السلطة بنهاية فترة رئاسية جديدة )

ويقول أصحاب هذه الرؤية إن أردوغان الخبير في التاثير على الرأي العام بات يدرك بأنه مقبل على انتخابات غير مضمونة النتائج بتراجع شعبيته لألف سبب و سبب، لذلك أراد استدرار تعاطف المواطنين بعبارات عاطفية وكأنه مقبل على توديع العالم والحياة , عبارات على غرار تحقيق ما وصفه بالقرن التركي وتسليم الراية للشباب وغير ذلك لضمان فوزه.

3- جمهوري إسلامي ..

صحيفة جمهوري إسلامي كتبت في إطار القضايا التي تطرحها في تحليلها الأسبوعي للأحداث عن مستجدات العلاقات الإيرانية الصينية ...

أثارت بعض مواقف الرئيس الصيني خلال زيارته للسعودية واجتماعه بقادة بلدان مجلس التعاون , انعكاسات وردود فعل واسعة في إيران .

( ردود الفعل تجسدت رسميا بتصريحات بعدم مجاملة أحد بالقضايا السيادية و تراوحت إعلاميا بين إنتقادات واسعة للصين ودعوات للتريث) .

لكن الجو العام عكس تذمرا واستياءا واسعين انطلاقا من رؤية تعتبر مواقف الرئيس الصيني تتنافى مع واقع وضرورات العلاقات الإستراتيجية بين ايران والصين. في الحقيقة إن الشعب الإيراني لا يدعو لقطيعة في هذا السياق لكنه أراد بردود فعله إرسال رسالة للعالم من أنه لايسمح لأية قوة ومهما كان حجمها وتوجهاتها وطبيعة علاقاتها مع إيران بتخطي الخطوط الحمراء للسيادة الوطنية.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( حرب داخلية في الحزب الجمهوري حول ترامب )..

الحزب الجمهوري في أمريكا يواجه خطر حدوث تصدعات وانشقاقات داخلية بين مؤيدين لترامب ومناهضين له يعتبرونه خطرا على الحزب وعلى أمريكا أيضا .

( إن ترامب يستقطب التيارات والجماعات الأكثر تطرفا وعنصرية في الحزب الجمهوري خاصة في الولايات الجنوبية بأمريكا ).

إن الجمهوريين يخافون من تكرار أزمة عام 1964 عندما تعرض الحزب لانشقاق كبير أدى لهزيمة ساحقة في الإنتخابات. ويبدو أن هناك تحركات داخلية واسعة في الحزب الجمهوري لتحجيم دور وفرص ترشيح ترامب .

5- خراسان ..

في مقالها ( حذف منافس بمطرقة القاضي ) كتبت صحيفة خراسان ..

توقيت استئناف محاكمة محافظ إسطنبول الذي يعتبر أقوى شخصية معارضة مرشحة لخوض السباق الرئاسي مقابل أردوغان, طرح شكوكا جدية بشأن سيناريو استخدام القضاء لتعبيد الطريق أمام فوز أردوغان .

( القضاء التركي دأب على مدى السنوات العشر الأخيرة على محاكمة الشخصيات السياسية المعارضة لإخلاء الجو لأردوغان )

ومن هنا تحوم شكوك جدية بشأن استخدام مطرقة القضاء كالعادة للتخلص من محافظ إسطنبول أكرم إمام أوغلو ايضا .

6- اعتماد ..

كتبت صحيفة اعتماد في تقريرها الذي يتساءل ( هل تستعد مينسك لدخول الحرب الأوكرانية ؟)..

أعلنت وزارة الدفاع بجمهورية روسيا البيضاء عن بدء القوات المسلحة مناورات واسعة النطاق قرب الحدود مع أوكرانيا .

( هذا الإعلان عزز المخاوف من احتمال انزلاق روسيا البيضاء في الحرب الأوكرانية خاصة وأن هذه الجمهورية حليفة رئيسية لروسيا ).

وبالطبع نفت مينسك أن يكون لديها مثل هذه النوايا إلا أن حجم وطبيعة هذه المناورات تزيد من احتمال دخولها الحرب خلف أية ذريعة، الأمر الذي سيضفي عندها تعقيدات بالغة الخطورة على الأوضاع بأوروبا .