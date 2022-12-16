أكبر لوحة إيرانية تحطم الرقم القياسي 

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وحطم الرسام الإيراني عماد صالحي الرقم القياسي لأكبر لوحة في العالم ، خلال حفل أقيم في الدوحة عاصمة قطر ، تم الكشف عن هذه اللوحة ، التي جاءت نتيجة 5 أشهر من العمل.

و هذه اللوحة التي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تبلغ مساحتها 9600 متر مربع ، وهو حجم ملعب كرة قدم. كما تم استخدام 3 آلاف لتر من الطلاء و 150 فرشاة لطلاء هذه اللوحة.

قال مسؤول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ان عماد صالحي حقق الرقم القياسي 9652 مترا مربعا. لذلك هذا حجم ستة أضعاف الرقم القياسي السابق وهو رقم قياسي مثير للإعجاب.

موضوع لوحة عماد صالحي هو كأس العالم ، الذكريات التاريخية لكأس العالم السابقة ، الدول المضيفة ، الفائزين ، أفضل اللاعبين ، الهدافين.

واستغرق الفنان الإيراني خمسة أشهر لإنشاء لوحته وعمل عليها بمعدل 14 إلى 18 ساعة في اليوم.