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شاهد.. كواليس الاعلام السعودي في تزيف الحقائق

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي علي مراد، إن الإعلام الرسمي السعودي منذ انتصار الثورة الإسلامية وهو يضخ الأكاذيب ويعمل على التحريض لاعمال الشغب واستفغال الشعوب في دول الخليج الفارسي.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، مراد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الاعلام السعودي الناطق باللغة العربية موجه للداخل السعودي ثم لدول الخليج الفارسي متخذا سياسية الكذب والتزيف من اجل استغفال الشعوب وايهامهم بأن السعودية على حق في سياستها.

واوضح مراد، أن الاعلام الناطق باللغة الفارسية المدعوم سعوديا هدفه مخاطبة الداخل الايراني من أجل زعزعة أمن واستقرار البلاد واثارة الفتن فيه.

واشار الباحث السياسي، الى أن قناة اينترنشنال هي الاكثر تطرفا وتوجيها للمشاغبين في ايران، حيث اسستها اطراف متعددة من ضمنها السعودية والتي تبنتها لاحقا بشكل منفرد، وعملت على استقطاب اعلاميين من قنوات معارضة للجمهورية الاسلامية ومنها المدموعة اميركيا وبريطانيا بعرض اموال طائلة من اجل العمل في هذه القناة، حيث أنطلقت القناة في عام 2017 بميزانية 46 مليون يورو، ومن ثم تجاوزت ميزانيتها 250 مليون دولارا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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