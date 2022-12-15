ميقاتي: لإجراء التحقيقات لكشف ملابسات حادث مقتل جندي لقوات اليونيفيل

العالم - لبنان

وشدد ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا"، مناشدًا "جميع الاطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.

وأجرى ميقاتي اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.

وأبرق الى رئيس ايرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، معزيا ومعبرا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم .

وأعربت قيادة الجيش اللبناني عن تعازيها بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية، متمنية لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.