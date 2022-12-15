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صحافية مصرية تنتقد ازدواجية المعايير في الامم المتحدة

صحافية مصرية تنتقد ازدواجية المعايير في الامم المتحدة
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

انتقدت صحافية مصرية في تغريدة، ازدواجية المعايير في الامم المتحدة بشأن حقوق المرأة، مشيرة الى أن هذه المنظمة تخرج ايران من منظمة حقوق المراة و"إسرائيل" تعرب عن سعادتها، مشيرة الى صمت الامم المتحدة تجاه قضية قنص الصحفية الفلسطينية الشهيدة "شرين ابو عاقلة" وايضا قتل ١٢امراة فلسطنية واكثر من ٥٠٠٠امرأة يمنية.

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