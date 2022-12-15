هنية يعزي بوفاة المناضل 'سليم الزعنون'

العالم- فلسطين

و وفق "المركز الفلسطيني للإعلام"قال مكتب هنية اليوم الخميس في تصريح مقتضب إن" رئيس حركة "حماس" هاتف أشقاء الراحل سليم الزعنون وقدّم لهم التعازي بوفاته".

وذكر مكتب هنية، أن "رئيس الحركة استحضر خلال اتصاله مع أشقاء الزعنون مسيرة الراحل "أبو الأديب" الطويلة في خدمة قضيته وشعبه، خاصة من خلال كل المواقع التي تبوأها، سواء في رئاسته للمجلس الوطني الفلسطيني أو غيرها من المواقع المهمة".

واعتبر هنية أن" رحيل الزعنون مصاب للجميع وخسارة قامة فلسطينية عربية مناضلة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وشعبنا الصبر والسلوان".

والراحل سليم الزعنون من مواليد مدينة غزة في 28 ديسمبر/ كانون الأول 1933، وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996 حتى مطلع 2022.