لماذا تدعم السعودية أعمال الشغب في إيران؟

العالم - مارأيكم

ويقول ناشطون سياسيون، إن السعودية لا يوجد فيها أي اعلام حر أو مستقل لأن كل وسائل الاعلام فيها تابعة للسلطات الرسمية.

ويضيف، أن السعودية لها تاريخ طويل في التدخل بالشؤون الايرانية والتحريض ضدها، حيث تشن منذ عقود حرب مستمرة على الجمهورية الاسلامية، مشيرين الى دعم السعودية للطاغية صدام في حربه المفروضة على ايران، الى ذلك دعم المشاغبين في بريطانيا من أجل القيام باعمال تخريبية ضد المراكز الاسلامية التابعة للجمهورية الاسلامية في بريطانيا.

ويعتبر الناشطون السياسيون تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين حول الشؤون الداخلية الايرانية ومحاولة اثارة الشغب والفتن فيها، بانه تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة.

ويؤكدالناشطون السياسيون، أن هناك محور اعلامي يحاول ضرب ايران، مشيرين الى التنسيق الذي يتم في الاعلام السعودي مع الاعلام الغربي والصهيوني في نقل الاخبار المزيفة حول اعمال الشغب في ايران، ومشددين على أن السعودية التي تتشدق بحقوق الانسان هي نفسها التي عدمت 81 شخصا دفعة واحدة بتهم واهية.

بدورهم يقول باحثون سياسيون، إن الإعلام الرسمي السعودي منذ انتصار الثورة الإسلامية وهو يضخ الأكاذيب ويعمل على التحريض لاعمال الشغب واستفغال الشعوب في دول الخليج الفارسي.

ويضيف، أن الاعلام السعودي الناطق باللغة العربية موجه للداخل السعودي ثم لدول الخليج الفارسي متخذا سياسية الكذب والتزيف من اجل استغفال الشعوب وايهامهم بأن السعودية على حق في سياستها.

ويوضح الباحثون السياسيون، أن الاعلام الناطق باللغة الفارسية المدعوم سعوديا هدفه مخاطبة الداخل الايراني من أجل زعزعة أمن واستقرار البلاد واثارة الفتن فيه.

ويشير الباحثون السياسيون، الى أن قناة اينترنشنال هي الاكثر تطرفا وتوجيها للمشاغبين في ايران، حيث اسستها اطراف متعددة من ضمنها السعودية والتي تبنتها لاحقا بشكل منفرد، وعملت على استقطاب اعلاميين من قنوات معارضة للجمهورية الاسلامية ومنها المدموعة اميركيا وبريطانيا بعرض اموال طائلة من اجل العمل في هذه القناة، حيث أنطلقت القناة في عام 2017 بميزانية 46 مليون يورو، ومن ثم تجاوزت ميزانيتها 250 مليون دولارا.

على خط آخر يؤكد باحثون بالشؤون الدولية بأن السعودية لا تمتلك أي وسائل اعلام تمتع بالمعايير الدولية، لذا كل ما لديها هو مجرد تزيف وتشويه للحقائق.

و يقول الباحثون بالشؤون الدولية، إن ما يسمى بالاعلام السعودي ما هو الا طاقم من الموظفين يعملون على بث الكذب وتزيف الحقائق لأنهم بوق السلطات في السعودية وبوق اسيادهم.

ويشير الباحثون بالشؤون الدولية الى أن الاعلام هو ما ينقل الحقيقة كما هي مع ابداء رأي منطقي، أما في السعودية ليست هناك حقيقة الا من خلال الاموال التي يدفعونها، من أجل تشويه واقع اعمال الشغب في ايران.

ويوضح الباحثون بالشؤون الدولية، أن ايران دولة ديمقراطية برلمانية فيها نواب يمثلون الشعب، اما السعودية يحكمها السيف والقوة والغدر، لهذا تخرج السعودية في اعلامها وتوجه الانتقاد لايران حتى تخفي عيوبها، مشيرا الى الاعدامات غير الشرعية في السعودية التي اعلنتها منظمات حقوقية دولية.

ويؤكد الباحثون بالشؤون الدولية، بأن كل التضليل والتزيف الاعلامي، وكل الخطط الشيطانية التي حاولت السعودية واسيادها تنفيذها في ايران من خلال اثارة اعمال الشغب باءت بالفشل، بفضل القيادة الايرانية الحكيمة وفطنة الشعب الايراني.

مارأيكم..