نواب يجيبون.. لماذا تتكرر إخفاقات مجلس النواب اللبناني في انتخاب الرئيس؟ + فيديو

العالم – لبنان

وفي حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية من مبنى البرلمان اللبناني قال د.علي فياض النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة: لن ينجز الاستحقاق الرئاسي إلا من خلال التوافق، كيف تنتج توافق إذا لم يكن هناك حوار؟ فلذلك على ما يبدو أننا لازلنا في قلب حالة المراوحة، ولم نتقل بعد إلى مرحلة الحلول الجذرية للاستحقاق الرئاسي.

وأوضح مراسلنا أن تصويت اليوم خلص إلى التصويت بـ38 ورقة لميشيل معوض و 37 ورقة بيضاء، كما أن هناك أوراق أسقطت في الصندوق باسم الميثاق والميثاق الوطني وأسماء أخرى، وهذه الأصوات ربما ستجير، وربما تكون لصالح الورقة البيضاء أيضا ليس أكثر.

من جانبه قال النائب نعمة أفرام إن المجلس يجب أن يظل مفتوحا وعلى مدار الـ24 ساعة باجتماعات للوصول إلى حل، مبيناً: "لأن المطلوب أن نخرج ونرى بأعيننا ومن دون أي مصالح شخصية وحزبية وطائفية أن هناك مساحة متفقين عليها في لبنان.. فهذه المساحة موجودة."

وأضاف أن: هذه المساحة المتفق عليها هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وكيف نرجع لنعتلي بالاقتصاد، وكيف نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية التي هي في آخر أنفاسها، كيف نرجع إلى موضوع تطبيق اللامركزية بطريقة فعالة ومنتجة، وأن نقول إنه لدينا إنسان لبناني يموت اليوم بمستوى حياته.. كيف نساعدة اقتصاديا واجتماعيا.

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