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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الرأي العام العالمي لن ينخدع بالتخرصات والاستعراضات السياسية للمسؤولين الاميركيين

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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