4 أحكام إعدام نهائية جديدة ضد معتقلي رأي في السعودية

العالم- السعودية

و بحسب موقع مراة الجزيرة فقد أوضحت المصادر أنه تم الحُكم على كل من محمد علي الشقاق، منصور سمير الحايك، مرزوق محمد ضيف آل فضل ورعد محمد ضيف آل فضل” بالإعدام، إلى جانب 27 سنة سجن للمعتقل علي رضي منصور الحايكي.

يشار إلى أن جميع من ورد ذكرهم من المعتقلين أمضوا في السجن 7 سنوات حتى تاريخه.

جدير بالذكر أنه في 31 أكتوبر 2022، نفذ النظام السعودي الحكم رقم 1000 في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان أكدت على انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني، ما يمنع الوصول إلى أرقام المهددين الفعليين، وبالتالي، اعتبار أغلبية الأحكام التي نفذت لم يتم رصدها مسبقا من قبل منظمات حقوقية ولم يتم التدقيق في مدى عدالتها. على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل فيما يتعلق بالإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.

من جانب اخر، اشار الكاتب السعودي تركي الشلهوب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى ان اليوم بلغ الداعية المعتقل الشيخ سلمان العودة عامه الـ66 وهو في سجون ابن سلمان..

واضاف شلهوب:

هذا الشيخ الذي قضى عمره في الدعوة إلى الله، والسعي إلى هداية الشباب يُعاقب الآن؛ لأنه رفض الرضوخ للطاغية.

وكان الداعية سلمان العودة دعا في تغريدة عام 2017 الى التأليف بين حكام الدول الخليجية بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة قطر وفرض حصار عليها من الجو والبحر والبر.