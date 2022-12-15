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الخارجية الايرانية: ايران لطالما تحترم حقوق المرأة وكافة افراد الشعب رغم الصور النمطية المزدوجة والسلبية من بعض الحكومات لتشويه سمعة إيران

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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