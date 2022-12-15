الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية: القائمة الطويلة للانتهاكات الاوروبية والاميركية اثناء تنفيذ الاتفاق النووي تجبر ايران على ان تكون واقعية مستقبلا

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة طاحنة مع العدو

محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه

4 أحكام إعدام نهائية جديدة ضد معتقلي رأي في السعودية

كيف حبس ابن سلمان ذوي معتقلي الرأي داخل المملكة؟!

الخارجية الإيرانية: الحظر الجائر ضد النساء الإيرانيات خير دليل على كذب أميركا

السعودية تصعد باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع حرية الرأي