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الخارجية الايرانية: ايران تسعى لابرام اتفاق مستقر وثابت تستفيد منه عمليا من خلال ضمان الغاء الحظر وان لا يتم انتهاكه بالسياسات الداخلية للدول

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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