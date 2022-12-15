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مسؤل لبناني: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة

مسؤل لبناني: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكّد وزير الدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني بسام مولوي، أنّ التّعدّي على عناصر قوّات حفظ السّلام لن يمرّ دون محاسبة، فالحفاظ على سلامتهم واجب، انطلاقًا من إيماننا المطلق بأهميّة تطبيق القرارات الدّوليّة".

العالم_لبنان

وشدّد، في تصريح اليوم الخميس على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ الحفاظ على الشّرعيّة مسؤوليّة وطنيّة، والسّلاح المتفلّت هو تعدٍّ على الشّرعيّتَين الوطنيّة والدّوليّة.

وكانت قد أعلنت اليونيفيل، في وقت سابق اليوم، أنّ اللّيلة الماضية، قُتل جندي حفظ سلام وأُصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان.

ولفتت إلى أنّ حتّى الآن، التّفاصيل حول الحادث متفرّقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضّبط.

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مسؤل لبناني: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة