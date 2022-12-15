مسؤل لبناني: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة

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وشدّد، في تصريح اليوم الخميس على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ الحفاظ على الشّرعيّة مسؤوليّة وطنيّة، والسّلاح المتفلّت هو تعدٍّ على الشّرعيّتَين الوطنيّة والدّوليّة.

وكانت قد أعلنت اليونيفيل، في وقت سابق اليوم، أنّ اللّيلة الماضية، قُتل جندي حفظ سلام وأُصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان.

ولفتت إلى أنّ حتّى الآن، التّفاصيل حول الحادث متفرّقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوّات المسلّحة اللّبنانيّة، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضّبط.