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هدية من أوكرانيا الى بولندا تسبب انفجار في وارسو

هدية من أوكرانيا الى بولندا تسبب انفجار في وارسو
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس، إن هدية تلقاها قائد شرطة خلال زيارة أخيرة لأوكرانيا، انفجرت في مقر الشرطة في وارسو، مما تسبب في إصابته وموظف مدني بجروح طفيفة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

ونقلت وكالة "سبونتيك" عن الوزارة بأن الانفجار وقع صباح أمس الأربعاء الساعة 07:50 بالتوقيت المحلي. ولم تحدد ماهية الهدية التي تلقاها قائد الشرطة البولندي خلال زيارة العمل إلى أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن القائد البولندي التقى خلال الزيارة بقادة الشرطة ودائرة الطوارئ الأوكرانية يومي الأحد والاثنين، مضيفة أنه عقب الانفجار "طلب الجانب البولندي من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات حول الأمر".

وأضافت وزارة الداخلية البولندية أن قائد الشرطة موجود حاليا في المستشفى منذ الأربعاء للمراقبة، فيما لا يحتاج الموظف المدني إلى دخول المستشفى.

هذا وتعد بولندا حليفة لأوكرانيا وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط. حيث أرسلت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا وقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.

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