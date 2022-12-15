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سوريا..العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات "داعش" بريف دير الزور

سوريا..العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

عثرت الجهات المختصة في دير الزور على نفق يحتوي على أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في ريف المحافظة الشرقي.

العالم-سوريا

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأنه بالتعاون مع الأهالي، ومن خلال متابعة أعمال البحث والتحري لرفع المفخخات والأسلحة التي خلفها الإرهابيون حفاظاً على حياة المدنيين، ولضمان عودة آمنة لهم عثرت الجهات المختصة على نفق يحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) بريف دير الزور الشرقي، بعضها غربي الصنع.

وأشار المراسل إلى أن الأسلحة والذخائر شملت بنادق حربية ورشاشات وقواذف (آر بي جي)، وقناصات وقذائف هاون مختلفة العيارات والأحجام وعبوات ناسفة وقذائف محلية الصنع ومواد متفجرة، إضافة إلى طائرات استطلاع وألبسة وأدوية وكتب تحمل فكراً تكفيراً ظلامياً منافياً لتعاليم وقيم الإسلام السمحة.

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