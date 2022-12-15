عمليات المقاومة في الضفة خلال 24 ساعة الماضية

العالم - فلسطين

وكان قد تمكن مقاومون من تنفيذ عمليتي إطلاق نار في جنين وبيت لحم، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب الاحتلال والمغتصبين، إلى جانب مواجهات متفرقة بالضفة.

وبدوره، رصد مركز معطى 12 نقطة مواجهة في محافظات الضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار على حاجز "الجلمة" العسكري في جنين، ومعسكر "قبة راحيل" في بيت لحم، في حين أحرق الشباب الثائر كاميرات مراقبة لقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

جدير ذكره أنه اندلعت المواجهات على حاجز قلنديا وبلدة العيساوية ومخيم شعفاط وبلدة الطور في القدس المحتلة، إلى جانب مواجهات وتصدٍّ للمغتصبين وتحطيم مركباتهم في رام الله ونابلس، والخليل.