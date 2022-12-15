الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول في أنصارالله: حاضرون لاي تصعيد أمريكي مباشر

مسؤول في أنصارالله: حاضرون لاي تصعيد أمريكي مباشر
الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد عضو المكتب السياسي لأنصارالله عبدالوهاب المحبشي ان أمريكا تصر على استمرار العدوان والحصار من خلال رفض مشروع قرار وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن الذي كان مقررا الموافقة عليه في الكونغرس يوم امس لولا طلب ادارة البيت الابيض سحبه فور انزاله.

العالم- اليمن

وقال المحبشي للمسيرة ان الإدارة الامريكية قدمت نفسها حمامة سلام في الانتخابات الماضية وأنها تريد وقف العدوان لكنها اليوم أظهرت أنها تريد استمرار الحرب وتتماهى مع جرائم السعودية.

واكد ان إدارة بايدن تكذب على الشعب الأمريكي وعلى العالم وهي اليوم تقف في وجه أي محاولة لوقف العدوان على اليمن لافتا الى ان لا فرق بين الإدارات الأمريكية فكلها لا تحرص على السلام وحقوق الإنسان بل هي إدارات إرهابية تعتدي على الدول الأخرى.

واكد المحبشي ان المصالح الأمريكية أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي المفتوح للعدوان والحصار واوضح بان رهانات تحالف العدوان كلها خاسرة، وشعبنا لن ينكسر أمام الحصار وقد صمم على تحمل الآلام في سبيل حريته مؤكدا ان قواتنا المسلحة حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة، وخلال الفترة الماضية جيشنا أصبح أعلى استعدادا وقدرة

روابط ذات صلة

صنعاء: سيادتنا في البحر وباب المندب خط أحمر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول في أنصارالله: حاضرون لاي تصعيد أمريكي مباشر

السلطة الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بردع الاحتلال

حماس تدعو للنفير وصد مخططات الاحتلال بـ"عيد الأنوار"

في ذكرى انطلاق حماس.. نائب رئيس الحركة يطلق رسائل عدة

مكتب السوداني: الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت والوضع المالي للعراق في أحسن أحواله

تونس.. انطلاق الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالخارج