كم عدد اللاجئين السوريين الذين لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم؟

العالم - لبنان

جاء ذلك في حديث إلى "قناة العراقية الإخبارية"، يبث غدا، ونقلت مقتطفات منه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وحسب الإحصاءات التي أعلنها إبراهيم في وقت سابق، فإن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي في 25 من الشهر الماضي، حول إعادة اللاجئين السوريين، إن 540 ألف سوري "عادوا طوعا" إلى بلدهم منذ بدء خطة إعادتهم عام 2017.

وجاءت تصريحات إبراهيم تلك تعليقا على مغادرة دفعة من اللاجئين السوريين لبنان، بعدما كانت السلطات اللبنانية أعلنت أنها ستستأنف خطتها في "الإعادة الطوعية والآمنة" للاجئين السوريين.