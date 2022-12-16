الصراعات الأخيرة في المنطقة تشير إلى تغيرات سريعة في العلاقات الأمنية والسياسية

العالم - ايران

وزار العميد أمير حاتمي أمس الخميس مؤسسة الابحاث والاكتفاء الذاتي الجهادية لسلاح الدفاع الجوي ، وتفقد الإنجازات والابتكارات الدفاعية لهذه القوة.

وقال العميد حاتمي في تجمع قادة ومديرين ومختصين وخبراء في منظمة الدفاع الجوي وجهاد الاكتفاء الذاتي ان القائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي شدد في باب أهمية مكانة الدفاع الجوي ، على ان الدفاع الجوي هو في الخندق الاول للدفاع .

وأضاف مستشار القيادة العامة للقوات المسلحة لشؤون الجيش : ان الجمهورية الإسلامية كواحدة من أهم اللاعبين في المنطقة بموقعها الجيوسياسي والجيواستراتيجي واحتياطياتها من الطاقة والوصول والسيطرة على الخليج الفارسي وبحر عمان تواجه دائمًا تهديدات متنوعة وحقيقية ، ومهمة قوة الدفاع الجوي مهمة جدًا من حيث توفير الأمن للبلاد.

وقال أمير حاتمي ، في معرض تحليله للنزاعات والصراعات والحروب التي وقعت في المنطقة ، وخاصة الهجوم الأمريكي على أفغانستان والعراق ، والحرب في أوكرانيا واليمن والحرب في أرمينيا وأذربيجان وأمثلة من هذا النوع: ان الصراعات الأخيرة تشير إلى تغيرات سريعة في العلاقات الأمنية وهي سياسية في المنطقة والأهم أنها تدل على الأثر الهائل لسرعة التطورات والتغيرات التكنولوجية في أساليب الحرب والعمليات العسكرية والانتصارات والهزائم.

وضمن اشادته بالأنشطة العلمية والجهادية وجهود وأعمال المتخصصين في مؤسسة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي لقوات الدفاع الجوي في خلق الاعتماد على الذات وإنهاء الاعتماد على نظام الهيمنة في إنتاج وتصميم منظومات الدفاع الجوي وانظمة الرادار والالكترونيات قال انه مع وجود الكوادر البشرية نشهد ظهور العقلانية والذكاء والشعور بالمسؤولية والعمل الجهادي والثوري بين النخبة العلمية والملتزمة في قوة الدفاع الجوي.