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العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية

العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان الاعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لجأوا للحرب الهجينة.

العالم - ايران

وقال العميد فدوي فدوي في تصريحه يوم الخميس خلال حفل تابين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق الفقيد رستم قاسمي بمدينة مهر: إن الجمهورية الإسلامية ، تتقدم الى الامام منذ 44 عامًا وهزمت كل الأعمال العدائية وهذه مقدمة لحدث عظيم.

قال: لقد اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية ، فيما قبل الثورة كانت أميركا قوة اوحد لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها.

وأضاف نائب قائد حرس الثورة الاسلامية: الآن الخطط التي تنقلها أميركا إلى مجلس الأمن تعارضها دول حرة وصغيرة تقف أمام مثل هذه القوى العظمى ، ولم يكن الحال هكذا قبل الثورة.

وأوضح: الأميركيون في حرب مع إيران الإسلامية منذ 44 عامًا وانتصارات جبهة الحق والجمهورية الإسلامية كثيرة ، وبفضل الله ستكون جبهة الحق منتصرة مستقبلا ايضا.

وأضاف العميد فدوي: هل أصبحت قدرات إيران الإسلامية العسكرية والاقتصادية والإعلامية وغيرها أكبر من قدراتهم؟ علينا أن نقول لا، الا ان السر في انتصارنا يكمن في التوكل على الله والعمل وبذل الجهد في هذا السياق.

وتابع: على مدى سنوات طويلة وما يقرب من 35 عامًا ، وفي الحرب الخشنة، لم يستطع أحد إطلاق رصاصة نحو الثورة الإسلامية ، لكنهم بدأوا الحرب بطرق أخرى مثل الحرب الإعلامية والثقافية والمعرفية والاقتصادية ، وغيرها الكثير. وهم يبذلون الكثير من الجهد في هذه المجالات.

واشار العميد فدوي الى دور الفقيد رستم قاسمي وتضحياته خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) والتي اصيب خلالها عدة مرات بقنابل عنقودية واسلحة كيمياوية وكذلك دوره البارز في مرحلة البناء والاعمار بعد الحرب حتى الفترة الاخيرة.

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العميد فدوي: الاعداء لجأوا للحرب الهجينة بعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية

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