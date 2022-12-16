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وسائل إعلام تركية: إصابة 8 من أفراد الشرطة في انفجار سيارة في ديار بكر جنوب شرق تركيا

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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اصابة عدد من الشرطة التركية اثر انفجار في ديار بكر

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