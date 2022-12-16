سفير ايران لدى باكو: الكيان الصهيوني غدة سرطانية ستُستأصل

العالم - ايران

وكتب موسوي في تغريدة له تويتر الخميس ردا على التصريحات الفارغة التي ادلى به سفير الكيان الصهيوني لدى جمهورية أذربيجان: على العكس من الكيان الصهيوني الزائف والمؤقت الذي تسبب خلال 70 عامًا من وجوده في معاناة الشعوب كغدة سرطانية، فإن إيران دولة عميقة الجذور تمتد الى 7000 عام من التاريخ المسجل، والتي كانت على الدوام مرساة الاستقرار في العالم. هذه الغدة (الكيان الصهيوني) ستُستأصل.

يشار إلى أن "جيورك ديك" ، سفير الكيان الصهيوني لدى باكو ، أدلى بتصريحات فارغة لا اساس لها على تويتر حول أوضاع اليهود في إيران.