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شركة النفط اليمنية تؤكد احتجاز تحالف العدوان لأربع سفن وقودها

شركة النفط اليمنية تؤكد احتجاز تحالف العدوان لأربع سفن وقودها
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي، الخميس، سفينتي وقود ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة.

العالم - اليمن

وقالت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن العدوان الامريكي السعودي الذي يمارس اعمال القرصنة والتقطير في إدخال السفن التي تحمل طابع إنساني، أقدم اليوم على إحتجاز سفينتي بنزين ” فيفيانا – إنهونا” بعد تفتيشهما القسري في جيبوتي، مشيرة الى ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة الى 4 سفن في اقل من 24 ساعة .

وكان تحالف العدوان قام امس الاربعاء باحتجاز سفينة البنزين “كوزموغراف” وسفينة الديزل “ديتونا” بالرغم من طابعهما الإنساني وخضوعهما للتفتيش في جيبوتي.

وحملت شركة النفط تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية عليها، والتي يتحملها الشعب اليمني وتضاعف من معاناته.

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شركة النفط اليمنية تؤكد احتجاز تحالف العدوان لأربع سفن وقودها

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