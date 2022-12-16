شاهد.. الأردن يعيش أحداث ساخبة

العالم - خاص بالعالم

الامن الاردني اعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان. كما اكد إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.

الاشتباكات سبقتها تظاهرات شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان وكذلك في مدن جنوبية اخرى كالكرك والطفيلة وايضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد وذلك احتجاجا على قرار السلطات الاخير رفع اسعار المحروقات الى ان تحولت الى مطالبات بإسقاط النظام والحكومة.

وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية، وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراقِ الإطارات، ما أدى الى وقوع اشتباكات مع الشرطة استقدمت على اثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة واغلقت المنطقة بالكامل.

وتعقيبا على ما حدث حذرت السفارة الأميركية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة الجنوبية حتى إشعار آخر. كما حذرتهم من ان الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف.

هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.