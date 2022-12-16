الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: "انفجارات" في كييف وغارات في مناطق أوكرانية أخرى

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية: حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة

غداً السبت.. انتخابات تونس وسط إحباطات معيشية

نجل الشهيد ريغي: دعم والدي للنظام الإسلامي يدل على إيمانه الراسخ بهذا النظام

جليلي: هدف الشهيد " عجميان " كان الدفاع عن الثورة الإسلامية

المصلون يؤدون الفجر العظيم بالاقصى والابراهيمي

لا توجد مباىرات خارجية لانتخاب رئيس جديد للبنان وجَعجعة دولية لا تُنتج خبزا بلديا