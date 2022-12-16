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ملخص استوديو بيروت..

مسببات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "استوديو بيروت"، الحصار الأمريكي الذي أطبق على لبنان طوال سنوات ثلاث لم يكفي صناع القرار في البيت الأبيض وكأن هدم البنية الاقتصادية والمالية للدولة لم تحقق لغاية الآن الأهداف الأمريكية حتى تطبق على أي بوادر حلول آتية من خارج الحدود.

العالم استوديو بيروت

وكأن معاناة اللبنانيين الذين تجاوز 80% منهم خط الفقر لا تكفي لكي تبشر باربرا ليف بان هذه المعاناة مستمرة وستزيد.

وما زال الفيتو الأمريكي مسلطا على أي مساعدات تأتي الى لبنان ولوعلى سبيل الهبة، فاذا كان استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية لا يتوقف على تشكيل الهيئة الناظمة، فعلى ماذا يتوقف السماح الأمريكي بقبول هبة الفيول الهبة الايرانية والقمح الروسي.

وحول تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان، وتوقف قبول هبة الفيول الهبة الايرانية أكد ضيف البرنامج علي حمية الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية أن المؤامرات الأمريكية لم تكف عن لبنان لان لبنان هو رأس الحربة في الصراع العربي الاسرائيلي.

واستعرض البرنامج ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حديث الى محطة الجزيرة عما اذا كان لبنان يخضع لحصار اميركي قائلا:" لا استطيع ان استخدم كلمة حصار،ولبنان، بحكمته ومقاربته، يمكنه تجنب اي مخاطر واي عقوبات. طالما أنا موجود، فلن أقبل بتعريض لبنان للمخاطر".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- د. علي حمية الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6477353

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